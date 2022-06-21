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صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 08:06 صباحا
صحفي روسي فائز بـ«نوبل السلام» يبيع ميدالية الجائزة بـ103.5 مليون دولار دعما لأطفال أوكرانيا
الصحفي الروسي دميتري موراتوف يصفق خلال مزاد علني لبيع جائزة نوبل للسلام الخاصة به نيويورك، 20 يونيو 2022، (ا ف ب)
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باع الصحفي الروسي دميتري موراتوف، رئيس تحرير جريدة «نوفايا غازيتا» الاستقصائية المستقلة، في مزاد علني في نيويورك جائزة نوبل للسلام التي فاز بها العام الماضي بـ103.5 مليون دولار، لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا.

ونال موراتوف الجائزة في العام 2021 بالاشتراك مع الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا، وقد كرمتهما لجنة نوبل يومها على «جهودهما في حماية حرية التعبير»، حسب وكالة «فرانس برس».

وكان المزاد نشطًا جدًا، تخلله تصفيق كثيف، وقام خلاله المزايدون بتشجيع بعضهم البعض لرفع السعر، وكان موراتوف يلتقط مقاطع فيديو لشاشة المزاد والأجواء في القاعة.

وأعلنت دار «هيريتدج أوكشنز» التي نظمت المزاد، أن الميدالية اشتراها عبر الهاتف مزايد لم تكشف اسمه، مشيرة إلى أن عائدات المزاد ستذهب إلى مهمة منظمة «يونيسف» الخاصة بالاستجابة الإنسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

وعندما عُرض السعر النهائي الذي كان يفوق السعر السابق بعشرات ملايين الدولارات، عبر الحاضرون في القاعة عن دهشتهم بمن فيهم موراتوف نفسه.

وحين سُئل عن سبب اختياره لـ«يونيسف» كمستفيد من المبلغ، قال موراتوف إنه «من الضروري بالنسبة إلينا ألا تكون هذه المنظمة تابعة لأي حكومة وأن تتمكن من العمل فوق (كافة الحكومات) وأن تكون عابرة للحدود».

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