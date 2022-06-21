Atwasat

روسي حامل نوبل للسلام يعرض ميدالية الجائزة للبيع في مزاد لصالح أطفال أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 12:32 صباحا
روسي حامل نوبل للسلام يعرض ميدالية الجائزة للبيع في مزاد لصالح أطفال أوكرانيا
الروسي دميتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» المستقلّة. (أ.ف.ب)
alwasat radio

أعلن الروسي دميتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة «نوفايا غازيتا» المستقلّة الإثنين أنّه سيعرض ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حازها العام الماضي للبيع في مزاد لصالح الأطفال النازحين بسبب الحرب في أوكرانيا. ونال موراتوف الجائزة عام 2021 إلى جانب الصحفية الفلبينية ماريا ريسا، حيث كرّمتهما لجنة نوبل «لجهودهما في حماية حرية التعبير».

وعلّقت صحيفة موراتوف نشاطها في مارس بعد أن أقرّت روسيا تشريعاً يفرض عقوبات سجن مشدّدة ضدّ كلّ من ينتقد عملية الكرملين العسكرية في أوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس». 

وكان موراتوف من بين مجموعة من الصحفيين الذي أسّسوا «نوفايا غازيتا» عام 1993 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. وهذا العام أصبحت الصحيفة الوحيدة التي تنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسياساته داخل البلاد وخارجها. وجاء الإعلان عن تعليق عمل الصحيفة بعد أكثر من شهر على غزو موسكو لأوكرانيا.

مزاد بيع ميدالية موراتوف
وتتولّى شركة «هيريتدج أوكشن» مزاد بيع ميدالية موراتوف الذي يجري حضورياً وعلى الإنترنت على حدّ سواء، ومن المقرّر انتهاء المزاد وإتمام عملية البيع مساء الإثنين في مانهاتن. وحتى صباح الإثنين كان المزاد على الميدالية قد بلغ 550 ألف دولار. وستذهب العائدات إلى مهمة منظمة اليونيسف الخاصة بالاستجابة الانسانية للأطفال الأوكرانيين النازحين بسبب الحرب.

وفي أبريل الماضي تعرض موراتوف لاعتداء في قطار عندما ألقى أحد الاشخاص عليه دهانا ممزوجا بمادة الأسيتون، ما تسبب باصابته بحروق في عينيه. ومنذ عام 2000 قُتل ستة من الصحفيين والمتعاونين مع صحيفة «نوفايا غازيتا» في جرائم تتعلق بعملهم، بينهم الصحفية الاستقصائية آنا بوليتكوفسكايا، وقد أهداهم موراتوف جائزة نوبل عند تسلمها. والعام الماضي صرح موراتوف لوكالة فرانس برس أن «هذه الصحيفة تعرض حياة الناس للخطر»، مردفا «لن نغادر إلى أي مكان».

وقال الصحفي الروسي البارز في تسجيل فيديو نشرته «هيريتدج أوكشن» إن الفوز بجائزة نوبل «يمنحك فرصة لسماع صوتك». وتابع «الرسالة الأكثر أهمية اليوم هي أن يفهم الناس أنّ هناك حرباً جارية الآن وعلينا مساعدة الأشخاص الأكثر تعرّضاً للمعاناة»، مشيراً بشكل خاص إلى أطفال في الأسر اللاجئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة والاتحاد (صور)

«بوابة الوسط» تحقق وترصد معاناة صالة منتخبات الملاكمة في وجود فريقي الظهرة ...
قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو

قرار مصيري بشأن الإجهاض ترتقبه الولايات المتحدة نهاية يونيو
السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين

السايح: الاستفتاء الشعبي على القاعدة الدستورية يحصنها ضد الطعن ونزاعات السياسيين
بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات

بالفيديو .. «جامعة طرابلس» تتأهل لدور الـ16 في البطولة الدولية للمناظرات
تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية

تخرج أول دفعة من دارسي الأمازيغية في تاريخ الجامعات الليبية
%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري

«عناد» محلي و«مناكفة» إقليمية.. غدا «الفرصة الأخيرة» للاتفاق حول المسار الدستوري
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
برنامج الأغذية العالمي يقلص حصص اللاجئين مع تفاقم أزمة الجوع
برنامج الأغذية العالمي يقلص حصص اللاجئين مع تفاقم أزمة الجوع
غوستافو بيترو: مقاتل حروب العصابات السابق يصبح أول رئيس يساري لكولومبيا
غوستافو بيترو: مقاتل حروب العصابات السابق يصبح أول رئيس يساري ...
زيلينسكي للاتحاد الأفريقي: «مفاوضات صعبة» لرفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية
زيلينسكي للاتحاد الأفريقي: «مفاوضات صعبة» لرفع الحصار عن الموانئ ...
«الخارجية الإيرانية»: طهران مستمرة بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
«الخارجية الإيرانية»: طهران مستمرة بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف ...
ستولتنبرغ: تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن الانضمام إلى الناتو
ستولتنبرغ: تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول ......
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
المزيد
روسي حامل نوبل للسلام يعرض ميدالية الجائزة للبيع في مزاد لصالح أطفال أوكرانيا
روسي حامل نوبل للسلام يعرض ميدالية الجائزة للبيع في مزاد ......
تركيا: قمة الناتو في مدريد ليس المهلة النهائية للبت بطلبي ترشح السويد وفنلندا
تركيا: قمة الناتو في مدريد ليس المهلة النهائية للبت بطلبي ......
مسلحون يقتلون أكثر من مئة مدني في مالي خلال 3 أيام
مسلحون يقتلون أكثر من مئة مدني في مالي خلال 3 أيام...
ستولتنبرغ: تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن الانضمام إلى الناتو
ستولتنبرغ: تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن ......
«الخارجية الإيرانية»: طهران مستمرة بالمسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي
«الخارجية الإيرانية»: طهران مستمرة بالمسار الدبلوماسي بشأن ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط