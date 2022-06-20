تركيا: قمة الناتو في مدريد ليس المهلة النهائية للبت بطلبي ترشح السويد وفنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الرئاسة التركية ابراهيم كالين الإثنين إن قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مدريد ليست «المهلة النهائية» للبت بطلبي ترشح السويد وفنلندا إلى الحلف في وقت تهدد فيه تركيا بتعطيل انضمام البلدين.

وأضاف الناطق في ختام لقاء في بروكسل مع ممثلين عن السويد وفنلندا «ستتواصل المحادثات. وما سيحصل لاحقا رهن بالخطوات التي سيتخذها» البلدان، بحسب «فرانس برس».

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

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وأكد ستولتنبرغ، بعد اجتماع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل، «سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدمًا بأسرع وقت ممكن».

التوصل إلى تسوية مع تركيا

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في 15 مايو، عن «ثقته» في التوصل إلى تسوية مع تركيا، حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري.

وقال ستولتنبرغ، للصحفيين، عبر الإنترنت على هامش اجتماع للحلف في برلين، «إنني واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة، توافق حول كيفية المضي قدمًا في مسائل انضمام» السويد وفنلندا، مشيرًا إلى أن «تركيا أوضحت أنه ليس بنيتها عرقلة عضوية» البلدين.

وأكد ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد»، مضيفًا أن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد».