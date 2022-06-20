ستولتنبرغ: تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن الانضمام إلى الناتو

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إن تركيا وفنلندا والسويد أجرت محادثات «بناءة» بشأن معارضة أنقرة انضمام هاتين الدولتين إلى الحلف.

وأكد ستولتنبرغ، بعد اجتماع مسؤولين من البلدان الثلاثة في مقر حلف الناتو في بروكسل، «سنواصل المحادثات حول طلبي فنلندا والسويد الانضمام إلى الناتو، وأتطلع إلى إيجاد سبل للمضي قدمًا بأسرع وقت ممكن»، بحسب «فرانس برس».

التوصل إلى تسوية مع تركيا

وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، في 15 مايو، عن «ثقته» في التوصل إلى تسوية مع تركيا، حول مسألة انضمام السويد وفنلندا إلى التكتل العسكري.

وقال ستولتنبرغ، للصحفيين، عبر الإنترنت على هامش اجتماع للحلف في برلين، «إنني واثق من أننا سنتوصل إلى أرضية مشتركة، توافق حول كيفية المضي قدمًا في مسائل انضمام» السويد وفنلندا، مشيرًا إلى أن «تركيا أوضحت أنه ليس بنيتها عرقلة عضوية» البلدين.

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وأكد ستولتنبرغ، أن انضمام فنلندا والسويد إلى «الناتو»، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيثبت أن «العدوان غير مجد»، مضيفًا أن «عضوية (البلدين) ستعزز أمننا المشترك وتظهر أن باب الناتو مفتوح، وأن العدوان غير مجد».

تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»

وفي 13 مايو قال الناطق باسم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن تركيا لم تغلق الباب أمام انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، لكنها تريد التفاوض مع دول الشمال وتشديد الإجراءات على ما تعتبره أنشطة إرهابية، خاصة في ستوكهولم.

وأبلغ إبراهيم كالين، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مستشاري الرئيس للسياسة الخارجية «رويترز» في مقابلة في إسطنبول: «نحن لا نغلق الباب. لكننا نثير هذه القضية بشكل أساسي من باب الأمن القومي لتركيا»، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.