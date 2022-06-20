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غوستافو بيترو: مقاتل حروب العصابات السابق يصبح أول رئيس يساري لكولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 05:14 مساء
غوستافو بيترو: مقاتل حروب العصابات السابق يصبح أول رئيس يساري لكولومبيا
بيترو وزوجته أثناء الاحتفال بفوزه بالانتخابات. (الإنترنت)
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أصبح بيترو غوستافو بيترو أول رئيس يساري في تاريخ كولومبيا بعد هزيمته لخصمه رجل الأعمال رودولفو هيرنانديز أمس الأحد بفارق نحو 700 ألف صوت.

بيترو (62 عامًا)، الذي وُلد في مقاطعة قرطبة شمال كولومبيا، تخصص في دراسة الإدارة العامة التي حصل فيها على درجتي الماجستير والدكتوراه، بحسب «يورو نيوز».

 بيترو يحمل السلاح ضد الحكومة الكولومبية
وحمل بيترو السلاح سابقًا حين كان عضوًا بحركة «إم-19» المتمردة، التي خاضت نزاعًا ضد الحكومة الكولومبية بين العامين 1974 و1991 حين تم حلها ضمن اتفاق سلام بين الجانبين.

سلك بعدها غوستافو العمل السياسي عبر حزب التحالف الديمقراطي، وتم انتخابه بالبرلمان الكولومبي قبل أن ينتخب ليكون عمدة العاصمة بوغوتا خلال فترتين بين العامين 2012 و2015.

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كذلك عمل كملحق دبلوماسي بسفارة كولومبيا في بلجيكا بين العامين 1994 و1996. وخاض بيترو السباق الرئاسي مرتين سابقًا، حيث حصل على 9.1% من أصوات الناخبين بانتخابات العام 2010 ليحل رابعًا ضمن ترتيب المرشحين.

محاربة أوجه انعدام المساواة
تمكن بيترو من تحقيق نتائج أفضل خلال انتخابات العام 2018، التي حصل فيها على نحو 25% من الأصوات وخسر بعد جولة إعادة أمام الرئيس السابق إيفان دوكي. 

تعهد بيترو قبل وبعد فوه بالانتخابات بمحاربة أوجه انعدام المساواة، من خلال مجانية التعليم الجامعي وإصلاح نظام المعاشات وفرض ضرائب باهظة على الأراضي غير المنتجة. وأثارت مقترحاته، لاسيما حظر المشاريع النفطية الجديدة، انزعاج بعض المستثمرين، رغم أنه وعد باحترام العقود القائمة.

وقال أمام مئات من أنصاره الذين تجمعوا في بوغوتا بعد إعلان نتائج الانتخابات: «لن نخون هؤلاء الناخبين الذين طالبوا بأن تتغير البلاد»، مؤكدًا «نحن ملتزمون بتغيير فعلي وبتغيير حقيقي». وأضاف: «التغيير يعني ترك الكراهية والتعصب وراءنا. وصلت حكومة الأمل».

كولومبيا «تقود مكافحة تغير المناخ في العالم»
و«الحكومة التي ستتولى السلطة في 7 أغسطس ستكون حكومة الحياة والسلام والعدالة الاجتماعية والعدالة البيئية»، بحسب ما قال الرئيس الكولومبي المنتخب خلال حديثه وإلى جانبه عائلته ومرشحته لنيابة الرئاسة فرانسيا ماركيز المتحدرة من أصول أفريقية.

وتعهد بيترو بأن كولومبيا «ستقود مكافحة تغير المناخ في العالم» من الآن فصاعدًا، وتنقذ غابات الأمازون إلى جانب البلدان الأخرى في القارة. كذلك قال بيترو إنه سيعيد إقامة علاقات دبلوماسية مع فنزويلا بعد توقف بدأ منذ العام 2019.

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