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إعدام لاجئ أفغاني في إيران لاتهامه بقتل إمامين شيعيين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 03:01 مساء
إعدام لاجئ أفغاني في إيران لاتهامه بقتل إمامين شيعيين
علم إيران, 1 مارس 2021. (أ ف ب)
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نفذت السلطات الإيرانية، حكم الإعدام بحق لاجئ أفغاني، اليوم الإثنين، بعد إدانته بقتل إمامين شيعيين في وقت سابق هذا العام.

وجرى إعدام الشاب الأفغاني، 21 عاما، شنقا في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد شمال شرقي إيران، حسبما نقل موقع «ميزان» الإخباري عن رئيس السلطة القضائية المحلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الهجوم وقع أيضا في مدينة مشهد عند ضريح الإمام رضا الشيعي، وشارك في الجريمة ستة أشخاص آخرين، وأسفر الهجوم عن إصابة شخص ثالث بجروح خطيرة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وتردد أن الهجوم كانت له دوافع دينية، على خلفية الصراع بين السنة والشيعة.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك ما يقرب من مليوني لاجئ أفغاني غير مسجل يعيشون في إيران، وتقول طهران إن العدد أكبر بكثير.

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