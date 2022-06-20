مقتل 260 شخصا على الأقل في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أسفر هجوم شنه مسلحون في منطقة أوروميا بغرب إثيوبيا، عن مقتل 260 مدنيا على الأقل، وفق ما ذكره اثنان من السكان، قدما روايتين مفصلتين عن مشاركتهما في دفن الجثث في مقابر جماعية.

وقال أحدهما إن العدد 260 قتيلا، وقال الآخر إنهم 320، بحسب وكالة «رويترز».

ولم يرد الناطق باسم إقليم أوروميا، هايلو أدوجنا، والناطق العسكري الإثيوبي، الكولونيل جيتنت أداني، على طلبات للتعليق.

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وكان رئيس الوزراء آبي أحمد، ندد في وقت سابق بما وصفه بأنه «أعمال مروعة» في أوروميا، دون أن يذكر تفاصيل.

وكتب على «تويتر»: «الهجمات على المدنيين الأبرياء وتدمير سبل العيش على يد القوات غير الشرعية، وغير النظامية أمر غير مقبول».