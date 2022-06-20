مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل 15 عنصراً من قوات النظام السوري، صباح الإثنين، جراء هجوم على حافلة في شمال سورية، في واحد من أكثر الهجمات حصدا للقتلى منذ نحو عامين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدرج المرصد الاستهداف في إطار «استمرار عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية» التابعة لريف محافظة الرقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلا عن مصدر عسكري وقوع «هجوم إرهابي»، أدى إلى «استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين».