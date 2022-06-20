Atwasat

مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:44 صباحا
مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية
عناصر من قوات سوريا الديموقراطية في الحسكة في شمال شرق سورية. (أ ف ب)
alwasat radio

قتل 15 عنصراً من قوات النظام السوري، صباح الإثنين، جراء هجوم على حافلة في شمال سورية، في واحد من أكثر الهجمات حصدا للقتلى منذ نحو عامين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدرج المرصد الاستهداف في إطار «استمرار عمليات تنظيم الدولة الإسلامية في البادية» التابعة لريف محافظة الرقة، بحسب وكالة «فرانس برس».

- مقتل 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال بانفجار لغم بجنوب سورية

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، نقلا عن مصدر عسكري وقوع «هجوم إرهابي»، أدى إلى «استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح ثلاثة عسكريين آخرين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو

%55 زيادة في واردات الصين من النفط الروسي خلال مايو
مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم

مبابي يوجه اتهامات إلى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة ...
المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب

المقريف يقرر منح سنة دراسية استثنائية للطلبة الذين استوفوا سنوات الرسوب
الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري

الشيباني يكشف لـ«بوابة الوسط» الهدف من دوري عبدالحكيم الحراري
بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما

بالفيديو.. المنتخب السعودي يتوج بكأس أمم آسيا تحت 23 عاما
السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة

السلطة الفلسطينية تطالب إسرائيل بتسليم البندقية التي قتلت الصحفية شيرين أبوعاقلة
جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة

جاك لانغ يروي قصة إطلاق عيد الموسيقى وتصديره لمئة دولة
«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد

«فرانس برس»: زيلينسكي واثق في النصر.. و«ناتو» يتوقع صراعا طويل الأمد
أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها

أغنية تتصدر السباق البريطاني بعد 37 عاما على طرحها
«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود

«أعمال الرجال».. مبادرة لشراء الأضحية لصالح ذوي الدخل المحدود
بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب

بالفيديو.. هل يرى ملعب طرابلس النور من جديد؟.. رئيس ديوان المحاسبة يجيب
بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي

بالفيديو.. رئيس ديوان المحاسبة يوضح لـ«في التسعين» السبب وراء أزمة ملعب بنغازي
إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة

إحالة ملف واقعة إطلاق النار داخل المصرف التجاري بسبها إلى النيابة العامة
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس

بالفيديو.. التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة

سر الدقيقة 94 تبرز توهج سلتو مع الأهلي طرابلس أمام الاتحاد في ديربي العاصمة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان
بوريل: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية «جريمة حرب حقيقية»
بوريل: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية «جريمة حرب حقيقية»
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الأسبوع الجاري
وزير الخارجية الإسرائيلي يزور تركيا الأسبوع الجاري
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا
مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية
مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا
بوتين يهدد بضرب أهداف جديدة إذا سلمت صواريخ بعيدة المدى ......
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول أميركي كبير يحدد نوعها
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بـ«أنظمة صاروخية متطورة».. ومسؤول ......
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي أوكرانيا
زيلينسكي: القوات الروسية باتت تسيطر على نحو 20% من أراضي ......
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية
الجيش الأوكراني يسيطر على «نصف» مدينة سيفيرودونيتسك الرئيسية...
المزيد
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات نفطية في البحر
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف منصات نفطية في البحر...
مقتل 260 شخصا على الأقل في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية
مقتل 260 شخصا على الأقل في هجوم بمنطقة أوروميا الإثيوبية...
ماكرون يفقد غالبيته المطلقة في البرلمان.. واليمين المتطرف واليسار يتقدمان
ماكرون يفقد غالبيته المطلقة في البرلمان.. واليمين المتطرف ......
مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية
مقتل 15 عنصرًا من قوات النظام في هجوم على حافلة شمال سورية...
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط