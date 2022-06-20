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منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 11:11 صباحا
منظمة الصحة العالمية تحذر من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس. (الإنترنت)
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الدول من التراخي في التعامل مع جائحة كورونا، قائلا إن خطورة ظهور متحورات جديدة ما زالت حقيقية.

وقال غيبرييسوس، «رغم أن عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا تراجعت بنسبة 90%، مقارنة بأعلى مستوى وصلت إليه في يناير الماضي، وتم إلغاء القيود في الكثير من الدول» فإن الشعور بأن الجائحة انتهت «خادع»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وقال غيبرييسوس، في اجتماع لوزراء الصحة من دول مجموعة العشرين في إندونيسيا، إن منظمة الصحة العالمية ما زالت تشعر بقلق بالغ من أن الافتقار للاختبارات والمتابعة يعمينا عن تطور الفيروس، محذرا «نحن قلقون بالمثل من أنه لم يتم الاستفادة من دروس هذه الجائحة، وسوف تتكرر دائرة الفزع والإهمال».

نقاشات حول تعزيز أنظمة الصحة العالمية
وتوقعت الناطقة باسم وزارة الصحة الإندونيسية، نادية تارميز، أن يناقش وزراء الصحة بدول العشرين سبل تعزيز أنظمة الصحة العالمية والعمل على تنسيق بروتوكولات الصحة لمواجهة كورونا، وتوحيد نظم وثائق السفر الدولية.

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وأضافت، في مؤتمر صحفي قبل الاجتماع الوزاري، أن «التعاون العالمي أمر مهم للتغلب على الجائحة، وضمان استعدادنا للجائحة المقبلة»، موضحة «من أجل هذا السبب، يمثل هذا الاجتماع لحظة مهمة لدول مجموعة العشرين لحشد الدعم لزيادة قدرة الأنظمة الصحية على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي».

كما من المقرر أن يلتقي وزراء الصحة مع وزراء مالية دول مجموعة العشرين غدا الثلاثاء، لمناقشة إنشاء صندوق مالي وسيط، وهو ترتيب مالي يشمل مصادر عامة وخاصة لمنع وقوع الجوائح في المستقبل والتعامل معها.

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