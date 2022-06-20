بوريل: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية «جريمة حرب حقيقية»

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الإثنين، أن روسيا يجب أن «تُحاسب»، إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفا الأمر بأنه «جريمة حرب».

وقال بوريل، في لوكسمبورغ بمستهل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، «لا يستطيع المرء أن يتخيل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- نهر الدانوب شاهد على صعوبة تصدير الحبوب الأوكرانية

مع فرض روسيا منذ غزوها أوكرانيا حصارا على الموانئ البحرية، بات نهر الدانوب طريقا بديلا لتصدير الحبوب التي يعد هذا البلد أحد كبار منتجيها، إذ يشكل الحدود الطبيعية بين أوكرانيا ورومانيا.

وشل الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية، بدءا بمرفأ أوديسا، حركة التصدير في أوكرانيا التي تُعد أحد أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم. ويقول النائب السابق لرئيس مجلس مدينة أوديسا يوري ديمتشوغلو لوكالة «فرانس برس»: «أصبح الدانوب هو البديل .. لكن المشكلة الكبرى تكمن في المنشآت المتاحة على النهر».