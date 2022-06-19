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مسلحون يقتلون 20 مدنيا في شمال مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 08:13 مساء
مسلحون يقتلون 20 مدنيا في شمال مالي
جنود ماليون يسيرون دورية في محلة دجيني وسط مالي، (أرشيفية: أ ف ب)
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قتل مسلحون عشرين مدنيًا على الأقل السبت في قرى عدة تقع شمال مدينة غاو بشمال مالي، وفق ما أفاد مسؤول في الشرطة وآخر محلي، الأحد.

وقال مسؤول في شرطة المنطقة لم يشأ كشف هويته، إن «إرهابيين مجرمين اغتالوا السبت ما لا يقل عن عشرين مدنيا في قرى عدة بمنطقة أنشاودج» التي تبعد عشرات الكيلومترات شمال غاو. وأكد مسؤول محلي مقتل 24 مدنيًا، ناسبًا الهجوم إلى «متطرفين»، بحسب «فرانس برس»

اعتقال مسؤول متطرف كبير في مالي
اعتقل جنود فرنسيون، الأربعاء الماضي، مسؤولًا متطرفًا كبيرًا في مالي على المنطقة الحدودية مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة، حسب ما ذكرت هيئة الأركان الفرنسية. وقال المصدر نفسه «ليل 11 إلى 12 يونيو 2022 أدت عملية نفذتها قوة برخان (...) إلى القبض على أمية ولد البقاعي المسؤول الكبير في (تنظيم) داعش في الصحراء الكبرى».

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قتل خمسة أشخاص على الأقل، بينهم عناصر في الجمارك ومدنيون، في 12 يونيو، بجنوب شرق مالي، خلال «هجوم إرهابي» استهدف نقطة جمركية، بحسب ما قال مسؤول محلي ومصدر عسكري. وقال المسؤول المحلي: «وقع اليوم هجوم إرهابي عند مركز أمني بالقرب من كوتيالا. قتل خمسة أشخاص على الأقل هم عناصر في الجمارك ومدنيون».

لكن المصدر العسكري قال لـ«فرانس برس» إن «هجومًا إرهابيًا تسبب في مقتل سبعة مدنيين وعناصر جمارك على حاجز كوتيالا». وأشار المصدر العسكري إلى أن «الأعداء تكبدوا خسائر أيضًا، والوضع تحت السيطرة حاليًا».

عملية بحث في منطقة كوتيالا
وأجرى الجيش المالي، عملية بحث في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو التي تشهد أعمال عنف تُنسب إلى «متطرفين». 

كانت مالي، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحًا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 ومايو 2021. وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين متطرفين في الشمال.

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