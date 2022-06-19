نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية تبلغ 38.11%

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية الأحد، 38.11% حتى منتصف النهار، حسب وزارة الداخلية الفرنسية، مقارنة بـ39.42 في الجولة الأولى.

ويستمر الفرنسيون في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات التي دعي إلى المشاركة فيها نحو 48 مليون ناخب، في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرًا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقًا لاستطلاعات الرأي.

فتح مراكز الاقتراع

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة 6.00 صباحا (ت.غ) وتغلق الساعة 16.00 (ت.غ) باستثناء المدن الكبرى حيث مدد الموعد النهائي حتى الساعة 18.00 (ت.غ)، على أن تبدأ التقديرات الأولى بالظهور تباعا.وسيختار الفرنسيون كل أعضاء الجمعية الوطنية البالغ عددهم 577 نائبًا في هذا الاقتراع الذي يجري في دورتين.

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وتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع الأحد في الجولة الثانية من جولتين ستقرران ما إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على أغلبية كافية في البرلمان أو سينتهي به الأمر دون الدعم اللازم لتنفيذ أجندته الإصلاحية.

وبعد أقل من شهرين من إعادة انتخابه، يواجه ماكرون تحديًا قويًا من كتلة يسارية موحدة تظهر استطلاعات الرأي أنها قد تحرمه من أغلبية مطلقة حتى لو لم تسيطر على البرلمان.