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انتشار وباء معوي في كوريا الشمالية.. وطواقم طبية لمكافحته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 05:05 مساء
انتشار وباء معوي في كوريا الشمالية.. وطواقم طبية لمكافحته
مسؤولو الصحة يطهرون مصنعا للمنتجات الرياضية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية. (الإنترنت)
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ذكرت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن كوريا الشمالية أرسلت طواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة تكافح انتشارًا لمرض معوي. وحتى الآن، تلقت ما لا يقل عن 800 عائلة تعاني مما تصفه كوريا فقط بأنه «وباء معوي حاد» مساعدات في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

تشير كلمة معوي إلى الجهاز الهضمي، ويقول المسؤولون في كوريا الجنوبية إنه قد يكون الكوليرا أو التيفود. يضع التفشي الجديد الذي جرى الإعلان عنه لأول مرة الخميس المزيد من الضغوط على الدولة التي تعاني من العزلة في الوقت الذي تواجه فيها نقصًا حادًا في الغذاء وموجة من حالات الإصابة ب«كوفيد-19»، بحسب «يورو نيوز».

«الفحص المكثف لجميع السكان»
وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية بالتفصيل الجهود المبذولة في مجال الوقاية ومنها الحجر الصحي، و«الفحص المكثف لجميع السكان»، والمعاملة الخاصة ومتابعة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال وكبار السن.

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وأوضحت الوكالة أن «فريق التشخيص السريع والعلاج» الوطني يعمل مع مسؤولي الصحة المحليين، ويجري اتخاذ تدابير لضمان عدم تعطيل الزراعة في المنطقة الزراعية الرئيسية.

وقال التقرير إنه يجري تنفيذ أعمال تطهير، ويشمل ذلك مياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات، لضمان سلامة مياه الشرب.

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