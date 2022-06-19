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ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 08:17 صباحا
ستولتنبرغ: الحرب في أوكرانيا قد تستمر سنوات
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (الإنترنت)
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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة نشرتها جريدة «بيلد» الألمانية، الأحد، من أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر سنوات، وحث الدول الغربية على توفير دعم طويل الأمد لكييف.

وأكد «علينا أن نستعد لاحتمال أن يستمر ذلك (الحرب) لسنوات. علينا ألا أن نخفف دعمنا لأوكرانيا حتى لو كانت الأكلاف مرتفعة ليس فقط على صعيد الدعم العسكري لكن أيضًا بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تشهد ارتفاعًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

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والأسيوع الماضي، قال الأمين العام لـ(ناتو)، إن على الدول الغربية إرسال مزيد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدمًا في شرق البلاد. وذلك في مؤتمر صحفي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية، وقال: «نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد الأسلحة الثقيلة».

زيلينسكي يشيد بقرار الاتحاد الأوروبي
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، بـ«القرار التاريخي» الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب على «تويتر»، «ممتن لأورسولا فون دير لاين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية للقرار التاريخي».

وستجرى مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع لتحصل أوكرانيا رسميًا على وضع المرشح.

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