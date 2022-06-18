شاهد: بايدن يسقط عن دراجته الهوائية دون إصابته بأذى

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض الرئيس الأميركي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس الأميركي البالغ 79 عامًا ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول «أنا بخير»، بحسب «فرانس برس».

رياضة ركوب الدراجة الهوائية

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل، قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في «ريهوبوث بيتش» في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى أشخاص تجمعوا لالتقاط صور له.

وقال الرئيس لجمع من الأشخاص الذين تجمهروا حوله، متمنين له السلامة وبعض الصحفيين، إنه فقد توازنه بينما كان يحاول إخراج قدمه من رباط الدواسة.

وأورد بيان للبيت الأبيض أن النتيجة كانت «تدافعًا مجنونًا من عناصر الجهاز السري والصحافة»، مؤكدًا أن الرئيس لم يصب بخدوش أو كدمات. وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن «لا حاجة لعناية طبية»، وأن «الرئيس يتطلع لقضاء بقية اليوم مع عائلته».

صحة بايدن موضع اهتمام

وباعتباره أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنًا، فإن صحة بايدن موضع اهتمام بشكل متواصل، خصوصًا في ما يتعلق بالتكهنات حول سعيه لولاية ثانية. وفي نوفمبر العام 2020 وبعد وقت قصير على انتخابه تعرض بايدن لكسر في قدمه، بينما كان يلاعب كلبه. وبعد عام أعلن طبيبه أنه «قوي» و«يتمتع بصحة جيدة».

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وردًا على أسئلة لصحفيين السبت، قال بايدن إنه «بصدد اتخاذ قرار» بشأن تخفيف بعض الرسوم الجمركية على السلع الصينية التي فرضت في عهد سلفه دونالد ترامب من أجل تخفيف التضخم. وأضاف أنه سيتحدث إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ قريبا.

وسئل عما إذا كان راضيًا عن التقدم المحرز في قانون مراقبة الأسلحة بعد حوادث إطلاق النار الجماعية في تكساس ونيويورك وغيرهما، فاكتفى بالإجابة أنه سعيد بالقرار الذي اتخذته ولايته ديلاوير بحظر اقتناء الأسلحة الهجومية.