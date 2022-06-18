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مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 جراء عمليات قصف أوكراني في دونيتسك الانفصالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 05:09 مساء
مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 جراء عمليات قصف أوكراني في دونيتسك الانفصالية
دخان يتصاعد في كييف بعد سلسلة انفجارات, 5 يونيو 2022. (أ ف ب)
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قتل خمسة مدنيين وأُصيب 12 آخرون، السبت، جراء قصف أوكراني في دونيتسك بشرق أوكرانيا الانفصالي، وفق ما أفادت السلطات المحلية الموالية لروسيا.

وقالت هيئة أركان السلطات المذكورة في بيان عبر «تلغرام»: «إثر قصف للقوات الأوكرانية، قتل خمسة أشخاص وأُصيب 12 آخرون في جمهورية دونيتسك الشعبية»، وفق «فرانس برس».

- الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي
- المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل، قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نادرًا ما يتنقل خارج العاصمة، منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي، وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة، ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

زيارة رئيس الوزراء البريطاني
ووصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الجمعة، إلى كييف بعد زيارة أولى قبل نحو شهرين، وذلك غداة زيارة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشار الألماني والرئيس الروماني للعاصمة الأوكرانية.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر «تلغرام»: «سعيد برؤية صديق كبير لبلادنا مجددًا في كييف، بوريس جونسون»، فيما كتب الأخير على «تويتر» «أمر جيد أن أكون في كييف مجددًا».

أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي
وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني بـ«القرار التاريخي»، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب زيلينسكي على «تويتر»، «ممتن لأورسولا فون دير لاين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية للقرار التاريخي».

وستجرى مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع لتحصل أوكرانيا رسميًا على وضع المرشح.

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