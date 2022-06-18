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قتيلان في أعمال عنف تسبق الانتخابات التشريعية في السنغال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 04:37 مساء
قتيلان في أعمال عنف تسبق الانتخابات التشريعية في السنغال
رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس السنغال ماكي سال في دكار، 2 يونيو 2022. ( أ ف ب)
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خلفت اشتباكات بين شبان وعناصر من الشرطة قتيلين، الجمعة، في داكار وجنوب السنغال، حيث تحول التصعيد اللفظي خلال الأسابيع الأخيرة بين السلطة والمعارضة إلى مواجهات قبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات التشريعية.

وقال حسينو لي، الناطق باسم حزب «باستيف» المعارض، إنه جرى اعتقال ثلاثة شخصيات معارضة. وذكر أن زعيم المعارضة عثمان سونكو ورئيس بلدية دكار بارتيليمي دياس، وهو من أشد المنتقدين للرئيس ماكي سال، قد منعتهما قوات الأمن من مغادرة منزليهما، وفق «فرانس برس».

اشتباكات في أحياء مختلفة من العاصمة 
وشهدت أحياء مختلفة من العاصمة اشتباكات بين شبان عمدوا إلى رشق الحجارة والشرطة التي حاولت تفريقهم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وسط دخان إطارات محترقة. وفي كازامانس (جنوب) اتهمت المعارضة القوات الأمنية بإطلاق ذخيرة حية.

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وقال مسؤول في الصليب الأحمر، طلب عدم كشف هويته، إن شخصًا في داكار لقي حتفه عندما أدى مقذوف إلى اندلاع النار في مكان كان موجودًا بداخله. كذلك، أفاد الإعلام المحلي والمعارضة بمقتل شخص ثانٍ في كازامانس.

 إبطال لائحة وطنية تضم مرشحين للانتخابات التشريعية
ويخشى كثير من السنغاليين تصاعد التوتر منذ أن منعت السلطات، الأربعاء، المعارضة من التظاهر بعد ظهر الجمعة. وكانت المعارضة تعتزم الاحتجاج على إبطال لائحة وطنية تضم مرشحين للانتخابات التشريعية في 31 يوليو. 

ومنع عناصر من الشرطة يرتدون بزات مكافحة الشغب وكانوا مدعومين بعربات مدرعة، أي شخص من الاقتراب من ميدان الأمة، حيث كان مقررًا أن يُنَظم التجمع، بعيدًا عن المركز السياسي والاقتصادي للعاصمة.

وتثير التوترات السياسية حاليًا مخاوف من مشاهد مماثلة للعنف الذي ألقى بظلاله على التظاهرات السنغالية الحاشدة في مارس 2021. ولم تعطِ السلطة والمعارضة أي مؤشر على الرغبة في تقديم تنازلات، ويقول محللون إن البلاد تمر بمأزق سياسي.

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