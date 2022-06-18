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زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 02:36 مساء
زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا
زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
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قام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي نادرًا ما يتنقل خارج العاصمة، منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي، وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية، التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية، لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس، بحسب وكالة «فرانس برس».

- الرئيس الأوكراني في شرق البلاد للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي

ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
زيلينسكي يزور ميكولايف في جنوب أوكرانيا. (الإنترنت)
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