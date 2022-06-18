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إصابة طيارين جراء تحطم مقاتلة في وسط إيران

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 01:03 مساء
إصابة طيارين جراء تحطم مقاتلة في وسط إيران
حطام طائرة عسكرية إيرانية أثناء رفعه من مكان سقوطها في مدينة تبريز في فبراير 2022. (أ ف ب)
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أُصيب طياران بجروح السبت في إيران، إثر تحطم طائرة مقاتلة من طراز «إف-14» في وسط البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء «تسنيم».

وهو ثاني حادث من هذا النوع خلال أقل من شهر في المنطقة، بعد تحطم طائرة «إف-7» في 24 مايو، ما أدى إلى مقتل طيارين.

وقال مسؤول العلاقات العامة للجيش الإيراني، في منطقة أصفهان لوكالة تسنيم، «تعرضت مقاتلة إف-14 لخلل فني صباح اليوم» السبت، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف «هبط طيارها ومساعده بالمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج الطبي»، مشيرًا إلى أن الطائرة «تحطّمت».
أسطول القوات الجوية الإيرانية يعاني

وعانى أسطول القوات الجوية الإيرانية، من سلسلة حوادث خلال الأعوام الماضية، ففي فبراير 2022، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم طياران في تحطم مقاتلة «إف-5» أميركية الصنع في حي سكني بمدينة تبريز (شمال غرب).

وفي ديسمبر 2019، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية عن تحطم مقاتلة «ميغ 29» في الشمال الغربي أيضًا، وبعد ثلاثة أيام من الحادث، أكد الجيش العثور على جثة الطيار.

وفي يوليو 2014، تحطمت مقاتلة «إف-4» خلال تدريبات في جنوب البلاد، ما أدى الى مقتل طاقمها المكوّن من عسكريين اثنين، وفق الإعلام الرسمي.

ويضم أسطول القوات الجوية الإيرانية نحو 300 طائرة من طرازات مختلفة، منها الروسية (ميغ 29 وأس يو 25)، وصينية من طراز «إف-7».

طائرات فرنسية من حقبة الشاه
كما يضم طائرات أميركية الصنع من طراز «إف-4» و«إف-14»، إضافة إلى طائرات فرنسية من طراز «ميراج»، جرى اقتناؤها خلال حقبة الشاه قبل انتصار الثورة الإسلامية في 1979.

وفي 2006، سحبت إيران رسميًا من الخدمة كافة مقاتلاتها من طراز «إف-14 تومكات» أميركية الصنع البالغ عددها 80، لكنّها لا تزال تستخدمها لأن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة غداة الثورة، تمنع طهران من شراء طائرات من الغرب.

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