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جريحان في الهجوم على معبد للسيخ في كابل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 09:26 صباحا
جريحان في الهجوم على معبد للسيخ في كابل
احتفال ديني في معبد للسيخ، في كابل في 31 ديسمبر 2021. (أ ف ب)
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هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبدًا للسيخ في العاصمة الأفغانية كابل، صباح السبت، ما أدى إلى إصابة شخصين على الأقل بجروح، وفق ما أكد شهود ووزارة الداخلية.

وقال أحد زعماء طائفة السيخ في كابل، غورنام سينغ «سمعتُ إطلاق نار ودوي انفجارات مصدرها» معبد السيخ، وفق وكالة «فرانس برس». وأصيب اثنان من أبناء طائفة السيخ في انفجار قنبلة يدوية ألقاها المهاجمون، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية عبدالنافع تاكور.

سيارة مفخخة بالقرب من معبد السيخ
وأضاف المتحدث أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات. يعيش حوالي 200 شخص من طائفة السيخ حاليًا في أفغانستان، بعد أن كان عددهم حوالي نصف مليون في سبعينيات القرن الماضي.

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