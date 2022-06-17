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موجة حر شديدة تضرب جنوب غرب أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 يونيو 2022, 06:26 مساء
موجة حر شديدة تضرب جنوب غرب أوروبا
حريق غابة في كاتالونيا، 16 يونيو 2022، (ا ف ب)
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تتواصل موجة الحر، الجمعة، في جنوب أوروبا خصوصا في الثلث الجنوبي الغربي من فرنسا، حيث ينتظر وصول الحرارة إلى درجات قياسية في عديد المناطق وكذلك في إسبانيا التي لا تزال تشهد عدة حرائق.

ويتأثر نحو 18 مليون شخص بالحر في فرنسا، حيث سمح للطلاب بالبقاء في منازلهم في بعض الدوائر، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ماتيس غارسيا (30 عاما)، الذي يقيم في شقة صغيرة في قلب تولوز (جنوب غرب) للوكالة الفرنسية، «هذه الليلة بلغت الحرارة 30 درجة. إنه (جو) خانق، واجهت صعوبة في النوم».

إذا كانت درجات الحرارة بلغت 40 في جنوب غرب البلاد الخميس فإن العديد من الأرقام القياسية سجلت، الجمعة، في المنطقة نفسها بحسب مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية.

طوارئ في فرنسا بسبب موجة الحر
وفعل مستوى «التيقظ الأحمر»، وهو يشير إلى ظواهر طقس خطيرة ذات شدة استثنائية.

ويدعو السكان إلى البقاء على إطلاع دائم بتطور الوضع، والالتزام الحتمي بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات العامة.

وقالت جوزيان موبومي (79 عاما)، «هذه السنة، فوجئت بموجة الحر. عادة تصل في منتصف الصيف»، مشيرة إلى أنها تستيقظ عند الساعة الرابعة فجرا «لتستنشق الهواء».

وقال خبير المناخ في مصلحة الأرصاد الجوية الفرنسية، ماتيو سوريل إنها «موجة حر مبكرة موسميا، تسجل للمرة الأولى في فرنسا منذ العام 1947» معتبرا أنها مؤشر على «التغير المناخي».

وهي المرة الرابعة التي تستخدم فيها مستوى التيقظ الأحمر، بعد العبر التي استخلصت من موجة الحر التاريخية في العام 2003 التي أودت بأكثر من 15 ألف شخص في فرنسا خصوصا بين كبار السن.

حرائق في إسبانيا بسبب الطقس
وفي إسبانيا، يواصل رجال الإطفاء، الجمعة، مكافحة العديد من الحرائق في مختلف أنحاء البلاد التي ضربتها موجة حر استثنائية منذ نحو أسبوع، مع حرارة تجاوزت أحيانا 40 درجة.

وبحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية فإن الحرارة يرتقب أن تتجاوز، الجمعة، 35 درجة في جميع أنحاء البلاد تقريبا وأن تتجاوز مرة جديدة 40 درجة في بعض مناطق وسط وشمال شرق وجنوب البلاد.

والحريق الأكبر اندلع في سييرا دي لا كوليبرا في شمال غرب البلاد حيث احترق ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف هكتار من الغابات صباح الجمعة، حسبما أعلنت منطقة قشتالة - ليون.

وفي شمال شرق البلاد، تواجه منطقة كاتالونيا أيضا عدة حرائق، والأخطر اندلع قرب بالدومار في مقاطعة ليريدا حيث أتت النيران على أكثر من 940 هكتارا من الغابات بحسب الحكومة الإقليمية الكاتالونية.

جفاف في إيطاليا
في شمال إيطاليا، تستعد لومبارديا لإعلان حالة الطوارئ في مواجهة الجفاف القياسي الذي يهدد المحاصيل، ويتم أساسا تقنين المياه في عدة مدن في سهل بو الذي يجتاز شمال البلاد.

هذه المنطقة التي تضم محاصيل زراعية مهمة تواجه أسوأ جفاف منذ 70 عاما. ودعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى «التحرك الآن» لمواجهة الجفاف والتصحر من أجل تجنب وقوع «كوارث بشرية».

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