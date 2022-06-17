جونسون يصل أوكرانيا في زيارة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إلى كييف بعد زيارة أولى قبل نحو شهرين، وذلك غداة زيارة الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي والمستشار الألماني والرئيس الروماني للعاصمة الأوكرانية.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر «تلغرام»: «سعيد برؤية صديق كبير لبلادنا مجددا في كييف، بوريس جونسون»، فيما كتب الأخير على «تويتر» «أمر جيد أن أكون في كييف مجددا».

أوكرانيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي

وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأوكراني بـ«القرار التاريخي»، الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، بالتوصية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكتب زيلينسكي على «تويتر»، «ممتن لأورسولا فون دير لاين ولكل عضو في المفوضية الأوروبية للقرار التاريخي»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيجرى مناقشة رأي المفوضية في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع لتحصل أوكرانيا رسميا على وضع المرشح.