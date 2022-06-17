روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الجمعة الاتحاد الأوروبي بـ«التلاعب» بكييف، بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسية، «نرى كيف يتلاعب المجتمع الغربي منذ سنوات عديدة بفكرة أن تشارك أوكرانيا في هياكل الاندماج الخاصة به (...) ومذاك الحين، أوكرانيا أصبحت أسوأ»، مضيفة أن كييف «لن يكون لها مستقبل مشرق».

- المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

والخميس، أوصت المفوضية الأوروبية، بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي الجمعة.

وسيجرى مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو الجاري، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.