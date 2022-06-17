المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أوصت المفوضية الأوروبية، بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، في مؤتمر صحفي الجمعة.

وبحسب وكالة فرانس برس، سيجرى مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو الحالي، وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.

دعم 4 دول منح أوكرانيا وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

وأكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا «فورا» وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي في كييف: «نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية»، وأضاف أن «هذا الوضع سيكون مصحوبا بخريطة طريق».

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الأوكراني، إن زيلينسكي «قبل دعوته» للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقبلة من 26 إلى 28 يونيو في بافاريا ثم قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.