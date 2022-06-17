«الأمم المتحدة»: الوضع الإنساني «مقلق للغاية» في دونباس الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الأمم المتحدة الجمعة، من أن الوضع الإنساني في أوكرانيا بعد أربعة أشهر من الغزو الروسي «مقلق للغاية»، في وقت تشتد المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية في شرق البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان أن «الوضع الإنساني في كامل أوكرانيا وخصوصا في شرق دونباس مقلق للغاية ويواصل التدهور بسرعة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- زيلينسكي يتهم روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في دونباس

وفي 27 مايو الماضي، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بارتكاب «إبادة جماعية» في دونباس بشرق البلاد، حيث تتعرض مدينة سيفيرودونيتسك لسيل من القنابل.

وقال زيلينسكي، في خطاب بثه التلفزيون مساء الخميس، إن «هجوم المحتلين الحاليين في دونباس قد يجعل المنطقة خالية من السكان»، متهما الروس بالسعي إلى تحويل سيفيرودونتسك ومدن أخرى في المنطقة «إلى رماد».