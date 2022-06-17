الكرملين يحذر من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع زيارة ماكرون وشولتس ودراغي لكييف

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر الكرملين الخميس، من إرسال أسلحة غربية جديدة لأوكرانيا مع وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى كييف.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، «أتمنى ألا يركز زعماء هذه الدول الثلاث ورئيس رومانيا، فقط على دعم أوكرانيا من خلال ضخ المزيد من الأسلحة»، مضيفا أن ذلك سيكون «غير مجد على الإطلاق وسيؤدي إلى مزيد من الأضرار التي لحقت بالبلاد»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف

والخميس، وصل ماكرون وشولتس ودراغي بالقطار إلى كييف، إذ تشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.