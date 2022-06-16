ماكرون يؤكد دعم 4 دول منح أوكرانيا «فورا» وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، في كييف أن بلاده وألمانيا وإيطاليا ورومانيا تدعم منح أوكرانيا «فورا» وضع المرشح الرسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»: «نحن الأربعة ندعم منحها فورا وضع المرشح للعضوية»، وأضاف أن «هذا الوضع سيكون مصحوبا بخريطة طريق».

دعوة زيلينسكي إلى قمة «ناتو» ومجموعة السبع

كما أكد المستشار الألماني في المؤتمر الصحفي المشترك مع ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي والرئيس الأوكراني أن زيلينسكي «قبل دعوته» للمشاركة في قمة مجموعة السبع المقبلة من 26 إلى 28 يونيو في بافاريا ثم قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.

ووصل ماكرون رفقة المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بالقطار إلى كييف، صباح اليوم، في زيارة هي الأولى لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

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وناقش القادة الأوروبيين الثلاثة خلال اجتماع عقدوه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على الأمد البعيد.

وخلال الزيارة تعهد القادة الأوروبيون الثلاثة بدعم أوكرانيا «دون لبس» في مواجهة الغزو الروسي، وأعلن ماكرون الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو، أنهم جاؤوا لبعث «رسالة وحدة أوروبية» و«دعم لكييف للحاضر والمستقبل».

ماكرون يدافع عن تصريحاته بشأن روسيا

ودافع ماكرون خلال زيارة قصيرة لإربين، إحدى ضواحي كييف التي دمرت في الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، عن نفسه بعد تصريحات قال فيها إنه لا ينبغي «إذلال» روسيا وقد عرضته لانتقادات شديدة في أوكرانيا. حيث قال «على أوكرانيا أن تقاوم وتنتصر في الحرب. كانت فرنسا بجانب أوكرانيا منذ اليوم الأول (...) نحن بجانب الأوكرانيين بشكل لا لبس فيه».

ولم يصدر المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي انتقد بسبب عدم تسليم أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا، بيانا رسميا في الوقت الحالي بشأن الزيارة، لكنه قال إنها تهدف إلى «إظهار تضامننا والتأكد من أن المساعدة التي ننظمها المالية والإنسانية، وأيضا عندما يتعلق الأمر بالسلاح ستستمر (...) طالما كان ذلك ضروريا للقتال من أجل استقلال أوكرانيا» وذلك في مقابلة مع جريدة «بيلد» خلال رحلتهم بالقطار.

وندد المستشار الألماني بـ«وحشية الحرب العدوانية الروسية التي تهدف فقط إلى التدمير والغزو». وكتب عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «أصيب مدنيون أبرياء ودمرت منازل. دمرت مدينة بأكملها على الرغم من عدم وجود فيها أي بنى تحتية عسكرية».