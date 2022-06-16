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الحكم على عضوين من حزب الله بالسجن مدى الحياة في قضية اغتيال رفيق الحريري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 04:15 مساء
الحكم على عضوين من حزب الله بالسجن مدى الحياة في قضية اغتيال رفيق الحريري
إحدى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصدرت محكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان، اليوم الخميس، حكما على اثنين من أعضاء حزب الله غيابيا بالسجن مدى الحياة لقتل 22 شخصا في هجوم العام 2005 بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، إيفانا هردليكوفا، أن «غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على حبيب مرعي وحسين عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها».

مذكرة توقيف بحق المتهمين في اغتيال رفيق الحريري
وفي 10 مارس الماضي،  أصدرت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرتي توقيف بحق عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعدما فسخت الحكم القاضي بتبرئتهما.

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وقررت الغرفة وفق ما أعلنت رئيستها القاضية إيفانا هردليكوفا «بالإجماع فسخ حكم تبرئة حسن مرعي وحسين عنيسي». وقالت «نعلن بالإجماع أنهما مذنبان»، بعد شهور من إدانة المحكمة في أغسطس 2020 عضوا آخر في حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا في قضية اغتيال الحريري في وسط بيروت في 14فبراير 2005، بحسب «فرانس برس».

وقالت هردليكوفا إن كل من حسن مرعي وحسين عنيسي كانا «يدركان تماما أن الاعتداء المخطط له في وسط بيروت سيقتل رفيق الحريري» وآخرين، مشيرة إلى أنهما «تصرفا مع سبق الإصرار وتمت إدانتهما بجرائم شديدة الخطورة وشنيعة تماما أدت إلى إغراق الشعب اللبناني في حالة من الرعب».

تعليق نجل الحريري على إدانة عضوي حزب الله باغتيال والده
وبعيد صدور الحكم علق نجل الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري على «تويتر» قائلا: «العقوبة هي الأشد المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد المعتمدة في المحكمة، لكنها الأوضح لجهة إدانة حزب الله كجهة مسؤولة عن تنظيم الجريمة وتنفيذها والجهة التي لا يمكن أن تتهرب من مسؤولية تسليم المدانين وتنفيذ العقوبة بحقهم. فالتاريخ لن يرحم».

وقالت «فرانس برس» إنه من غير المرجح أن يُسجن الرجلان لأن حزب الله رفض مرارا تسليم المتهمين أو حتى الاعتراف بالمحكمة التي حاكمت المتهمين غيابيا، بعد إنشائها بموجب قرار صدر عن مجلس الأمن في 2009 لمحاكمة الضالعين في الانفجار الضخم.

عملية اغتيال رفيق الحريري
وقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، في 14 فبراير 2005 عندما فجر انتحاري شاحنة مليئة بالمتفجرات أثناء مرور موكبه المصفح. وخلف الهجوم 22 قتيلا و226 جريحا. وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما. ومع رحيل الجيش السوري هيمن تيار المستقبل بقيادة سعد الحريري نجل رفيق الحريري، على نتائج الانتخابات التشريعية في العامين 2005 و2009.

ودانت المحكمة الدولية في أغسطس 2020 عضوا آخر من حزب الله هو سليم عياش بتهمة القتل عمدا، وحكمت عليه غيابيا في ديسمبر من العام ذاته بالسجن مدى الحياة. في حين لم تجد المحكمة حينها أدلة كافية لإدانة ثلاثة متهمين آخرين من حزب الله المدعوم من طهران، هم أسد صبرا وعنيسي ومرعي. واستأنف الادعاء لاحقا حكمي البراءة في حق الأخيرين.

واعتبر القضاة في حكمهم حينها أن عياش «مذنب على نحو لا يشوبه أي شك معقول» بالتهم الخمس التي وجهت إليه وهي «تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة».

واعتمد ملف القضية المرفوعة ضد الأربعة على نحو شبه تام على أدلة ظرفية بشكل تسجيلات هواتف جوالة قال المدعون إنها أظهرت أن خلية لحزب الله خططت للهجوم، وفق «فرانس برس».

تكلفة محكمة الحريري
قالت «فرانس برس» إن الحكم الصادر اليوم يمكن أن يسدل الستارة على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ومقرها لايدسندام قرب لاهاي في هولندا. والتي أعلنت في يونيو الماضي أنها تواجه «أزمة مالية غير مسبوقة» قد تضطرها إلى «إغلاق أبوابها». وتقدر كلفة المحكمة بين 600 مليون ومليار دولار.

وألغت المحكمة الدولية بدء محاكمة عياش في قضية تتعلق بثلاثة اعتداءات استهدفت سياسيين في لبنان بين 2004 و2005 جراء نقص التمويل.

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