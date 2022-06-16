الكنيسة الروسية تعلق على فرض عقوبات بريطانية على رئيسها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الخميس، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا على رئيسها البطريرك كيريل لدعمه التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا «سخيفة» و«لا معنى لها».

وأوضح الناطق باسم الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، فلاديمير ليغويدا، في بيان على «تلغرام» إن «محاولات ترهيب بطريرك الكنيسة الروسية أو إجباره على التخلي عن آرائه، سخيفة ولا معنى لها وغير مجدية»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، فرضت بريطانيا عقوبات على البطريرك كيريل، في إطار سلسلة جديدة من الإجراءات ردًا على غزو أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نقلته «فرانس برس»، إن كيريل (75 عامًا) الذي شطب الاتحاد الأوروبي اسمه أخيرًا من لائحته السوداء، يُعاقب لدعمه حرب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين».

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن فرض عقوبات على كيريل

ومطلع يونيو الجاري، تراجع ممثلو دول الاتحاد الأوروبي الـ27 عن إدراج اسم رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على القائمة السوداء.

واقترحت المفوضية الأوروبية إدراج البطريرك كيريل على القائمة السوداء للأشخاص الخاضعين لعقوبات تجميد أصول ومنع من دخول الاتحاد الأوروبي، لكن المجر عارضت ذلك، رافضة أيضًا فرض حظر شامل على النفط الروسي.

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بطريرك روسيا يؤيد التدخل الروسي في أوكرانيا

وفي أبريل الماضي، أدلى البطريرك كيريل بتصريحات مؤيدة للتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما تسبب في انقسام في الكنيسة الأرثوذكسية على مستوى العالم، وفق «فرانس برس».

وبينما راح يتحدث عن الحاجة إلى المصالحة لم يتعرض بالتساؤل أو الانتقاد للحملة العسكرية، قائلًا: «ليهب الرب المداواة للجروح التي أصابت الناس، والأسر التي فقدت عائلها، والآباء الذين فقدوا أطفالهم والأطفال الذين فقدوا آباءهم».

وأثار تأييد البطريرك الروسي الحملة العسكرية التي أودت بحياة آلاف الجنود الروس والمدنيين الأوكرانيين، غضب البعض في الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وكذلك في كنائس الخارج المرتبطة ببطريركية موسكو. وألغى البابا فرنسيس، بطريرك الروم الكاثوليك، خططًا للاجتماع مع البطريرك كيريل في يونيو المقبل.