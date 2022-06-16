شولتس يتعهد مساعدة أوكرانيا «طالما تطلب الأمر ذلك»

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمساعدة أوكرانيا «طالما تطلب الأمر» ذلك، في مقابلة نشرتها جريدة «بيلد» الألمانية.

ووصل شولتس إلى كييف اليوم الخميس مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال شولتس خلال الزيارة «لا نريد إظهار تضامننا فقط، بل نريد أيضًا أن نؤكد أن المساعدات التي ننظمها: مالية وإنسانية، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالسلاح، ستستمر».

وأضاف في المقابلة التي نُشرت مع وصول الزعماء الثلاثة إلى كييف بعد رحلة في القطار ليلًا «سنواصل ذلك طالما تطلب الأمر ذلك للنضال من أجل استقلال أوكرانيا».