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وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 09:25 صباحا
وصول ماكرون وشولتس ودراغي إلى كييف
ماكرون وشولتس ودراغي خلال استفلالهم القطار إلى كييف، 16 يونيو 2022، (الإنترنت)
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالقطار إلى كييف، صباح اليوم الخميس.

وشوهد شولتس وماكرون في محطة القطار، ويرتدي شولتس بنطال جينز وقميصًا أسود بينما يرتدي ماكرون بدلة، ويرافقهما السفير الفرنسي في أوكرانيا إتيان دي بونسان، حسب مراسلي وكالة «فرانس برس».

وتشكل هذه الزيارة سابقة لقادة ثلاث دول كبرى في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

وسيلتقي القادة الثلاثة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناقشة الدعم العسكري وطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتؤيد فرنسا وألمانيا وإيطاليا هذا الطلب لكن على الأمد البعيد.

وبشأن طلبها الرسمي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لا تتوقع أوكرانيا من القمة الأوروبية التي ستُعقد في 23 و24 يونيو أقل من قرار للدول الـ27 ببدء عملية مفاوضات قد تستمر سنوات. ويتوقع أن يكرر الرئيس الأوكراني طلبه مد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة، الأمر الذي يعتبر أساسيًا لمواجهة القوة النارية الروسية.

شولتس وماكرون ودراغي خلال استفلالهم القطار إلى كييف، 16 يونيو 2022، (الإنترنت)
شولتس وماكرون ودراغي خلال استفلالهم القطار إلى كييف، 16 يونيو 2022، (الإنترنت)
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