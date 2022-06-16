الأمم المتحدة تحذر من تزايد أعداد النازحين عالميا مع استمرار أزمة الغذاء

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، الخميس، من أنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن أعداد النازحين قسرًا عن ديارهم ستتخطى «بكثير» الرقم القياسي الذي سُجّل أخيرًا وبلغ مئة مليون نازح.

وقال غراندي في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية إن «الجهود التي تُبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية (...) ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم»، مضيفًا «إذا سألتموني كم... لا أعرف، لكنّها ستكون أرقامًا كبيرة جدًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتسبّب الغزو الروسي لأوكرانيا في نقص حادّ في الحبوب والأسمدة في الأسواق، مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية، وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرّضين لخطر الجوع.

وقبل بدء الغزو في 24 فبراير، كانت أوكرانيا تصدّر 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عبّاد الشمس، وأوضح المسؤول الأممي أنه «إذا لم يحل الأمر بسرعة فإن التداعيات ستكون مدمرة (...) إنها بالفعل مدمرة».

وحذّرت المفوضية في تقريرها السنوي من أن ندرة الغذاء المتزايدة، ومعدلات التضخّم الآخذة في الارتفاع، وأزمة المناخ الراهنة، جميعها عوامل تزيد من الصعوبات وتتطلب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مما يهدّد بإضعاف مستويات التمويل، المتدنية أساسًا، للكثير من الأزمات.