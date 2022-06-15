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زيلينسكي ممتن للمساعدة العسكرية الأميركية الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 11:53 مساء
زيلينسكي ممتن للمساعدة العسكرية الأميركية الجديدة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. (الإنترنت)
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أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن عن «امتنانه» على حزمة الأسلحة الأميركية الجديدة إلى كييف.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: «أعلنت الولايات المتحدة تعزيزاً جديداً لدفاعنا، حزمة دعم جديدة بقيمة مليار دولار... أنا ممتن لهذا الدعم، فهو مهم خصوصا لدفاعنا في دونباس» شرق البلاد.

- بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطعًا مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أنه أعاد تأكيد دعم والتزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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