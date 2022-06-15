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موسكو تتهم كييف بمنع إجلاء مدنيين من سيفيرودونيتسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 09:11 مساء
موسكو تتهم كييف بمنع إجلاء مدنيين من سيفيرودونيتسك الأوكرانية
قوات تابعة للجيش الأوكراني. (الإنترنت)
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اتهمت روسيا، الأربعاء، الجنود الأوكرانيين بعرقلة عملية إجلاء مدنيين عبر«ممر إنساني» من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «الجانب الروسي قدم ممرًا إنسانيًا من أجل السماح بإجلاء مدنيين من معمل آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك. ورغم كل الإجراءات (...) أحبطت سلطات كييف العملية الإنسانية»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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مساعدة عسكرية لأوكرانية
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطعًا مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

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