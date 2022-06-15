موسكو تتهم كييف بمنع إجلاء مدنيين من سيفيرودونيتسك الأوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت روسيا، الأربعاء، الجنود الأوكرانيين بعرقلة عملية إجلاء مدنيين عبر«ممر إنساني» من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «الجانب الروسي قدم ممرًا إنسانيًا من أجل السماح بإجلاء مدنيين من معمل آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك. ورغم كل الإجراءات (...) أحبطت سلطات كييف العملية الإنسانية»، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس».

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