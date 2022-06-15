بايدن يعلن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطعًا مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، أنه أعاد تأكيد دعم والتزام الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وشارك وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع مسؤولين من أوكرانيا والسويد وفنلندا في اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية بشأن أوكرانيا، التي شكَّلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقر حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل.

تكثيف عمليات تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا

ودعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن من بروكسل، الأربعاء، الدول الغربية إلى «تكثيف» عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا للسماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية.

- وزير الدفاع الأميركي يحض الغرب على «تكثيف» تسليم الأسلحة لأوكرانيا

ونقلت «فرانس برس» عن أوستن قوله: «علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعن مواطنيها وأراضيها».

صواريخ «جافلين» و«ستينغر» الأميركية إلى أوكرانيا

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي مارك ميلي في تصريحات من بروكسل نقلتها قناة «الحرة» إن الولايات المتحدة وفرت للأوكرانيين «مئات من صواريخ جافلين والآلاف من صواريخ ستينغر» لتمكينهم من مواصلة «القتال بشراسة ضد العدوان الروسي».

وأضاف ميلي أنهم يعملون على التأكد من أن الأوكرانيين قادرون على استعمال وصيانة المعدات التي ترسلها إليهم الولايات المتحدة، مبينًا أن المساعدات الأميركية التي تقدمها واشنطن للأوكرانيين «مبنية على ما يحتاجونه».