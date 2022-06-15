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وزير الدفاع الأميركي يحض الغرب على «تكثيف» تسليم الأسلحة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 04:32 مساء
وزير الدفاع الأميركي يحض الغرب على «تكثيف» تسليم الأسلحة لأوكرانيا
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مؤتمر «حوار المنامة» في البحرين. (أ ف ب)
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دعا وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن من بروكسل، الأربعاء، الدول الغربية إلى «تكثيف» عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا للسماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن أوستن قوله: «علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها».

وجاءت تصريحات أوستن أثناء اجتماع للدول الأعضاء في «مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا» التي شكّلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقرّ حلف شمال الأطلسي «ناتو» في بروكسل.

كييف «تنتظر قرارًا» من حلفائها الغربيين بشأن الأسلحة
وفي وقت سابق، قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية في دونباس «تنتظر قرارًا»، الأربعاء، بشأن تسريع تسليمها أسلحة ثقيلة من قبل حلفائها الغربيين.

وكتب ميخائيلو بودولياك في تغريدة على «تويتر» إن «ميزان المدفعية بين روسيا وأوكرانيا هو عشرة مقابل واحد وأتلقى رسائل يوميًا من مقاتلين يقولون نحن صامدون أبلغونا بدقة متى ستصل الأسلحة»، وفق الوكالة الفرنسية.

وأضاف قبيل اجتماع في بروكسل لعدد من هؤلاء الحلفاء بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول هذا الموضوع «أحيل السؤال (...) بروكسل، ننتظر قرارًا».

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