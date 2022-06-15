كييف «تنتظر قرارا» من حلفائها الغربيين بشأن الأسلحة

القاهرة - بوابة الوسط

قال أحد مستشاري الرئاسة الأوكرانية إن أوكرانيا التي تواجه قواتها صعوبة في صد القوات الروسية في دونباس «تنتظر قرارا»، الأربعاء، بشأن تسريع تسليمها أسلحة ثقيلة من قبل حلفائها الغربيين.

وكتب ميخائيلو بودولياك في تغريدة على «تويتر» إن «ميزان المدفعية بين روسيا وأوكرانيا هو عشرة مقابل واحد وأتلقى رسائل يوميا من مقاتلين يقولون نحن صامدون أبلغونا بدقة متى ستصل الأسلحة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف قبيل اجتماع في بروكسل لعدد من هؤلاء الحلفاء بحضور وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حول هذا الموضوع «أحيل السؤال (...) بروكسل، ننتظر قرارا».