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اغلاق المجال الجوي السويسري «حتى إشعار آخر» بسبب عطل معلوماتي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 08:45 صباحا
اغلاق المجال الجوي السويسري «حتى إشعار آخر» بسبب عطل معلوماتي
جانب من بحيرة جنيف، 14 سبتمبر 2019، (ا ف ب)
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أعلنت خدمة المراقبة الجوية «سكايغايد» في بيان إغلاق المجال الجوي السويسري «حتى إشعار آخر» بسبب عطل معلوماتي أدى إلى توقف الرحلات في مطاري جنيف وزوريخ.

وقال البيان إن «عطلا تقنيا حدث في سكايغايد المجموعة السويسرية لخدمات الملاحة الجوية في الساعات الأولى من الصباح، وهذا سبب إغلاق المجال الجوي السويسري أمام حركة النقل لأسباب أمنية»، حسب وكالة «فرانس برس».

ولم تقدم الشركة أي تفسير لأسباب العطل مكتفية بالقول إن «إغلاق المجال الجوي سيطبق حتى إشعار آخر».

وأعربت الشركة عن أسفها «لهذا الحادث وعواقبه على عملائها وشركائها وركابها»، مؤكدة عملها جاهدة لإيجاد حل.

وكتب مطار جنيف كوانتران الدولي أن «كل عمليات الإقلاع والهبوط في مطار جنيف توقفت».

وقالت ناطقة باسم مطار زوريخ، المطار الرئيسي الآخر في الدولة الواقعة في جبال الألب إن المطار يبقى مفتوحا رغم توقف الرحلات. وحولت معظم الرحلات الجوية الدولية المتجهة إلى سويسرا، إلى مطار ميلانو شمال إيطاليا.

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