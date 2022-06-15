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إلغاء رحلة جوية لنقل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 12:37 صباحا
إلغاء رحلة جوية لنقل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا
علم المملكة المتحدة على جسر في لندن، (أرشيفية: الإنترنت)
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ألغيت، مساء الثلاثاء، رحلة جوية كان يفترض أن ترحّل من بريطانيا إلى رواندا مهاجرين غير شرعيين، في إطار خطة أقرّتها الحكومة البريطانية للحدّ من تدفّق المهاجرين السرّيين إليها، وذلك بعد مراجعات قضائية جرت في اللحظات الأخيرة.

وقالت منظمة «كير فور كاليه» المتخصّصة في الدفاع عن طالبي اللجوء، في تغريدة على تويتر، إنّ «آخر تذكرة طيران ألغيت. لا أحد سيغادر إلى رواندا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

في حين نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه» عن مصادر حكومية في لندن أن الرحلة الجوية ألغيت بسبب قرارات أصدرتها في اللحظات الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

جدل حو خطة الحكومة لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا
ووصف الأمير تشارلز، السبت، خطة الحكومة البريطانية لإرسال طالبي لجوء إلى رواندا بأنها «مروعة»، وندد ناشطون مدافعون عن حقوق اللاجئين ونقابة تمثل موظفي قوة الحدود التابعة للمملكة المتحدة بسياسة الترحيل إلى رواندا، معتبرين أنها غير أخلاقية وخطيرة وتأتي بنتائج عكسية.

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وأفاد محامو طالبي اللجوء بأن وزارة الداخلية ادعت أن الخطة حصلت على تأييد المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئين. لكن المحامية عن الوكالة الدولية لورا دوبينسكي، نفت ذلك أمام محكمة القضاء العالي. 

وأشارت إلى أن طالبي اللجوء سيواجهون خطر التعرض لـ«أذى كبير ولا يمكن إصلاحه» إذا تم تسليمهم إلى رواندا، وأن الأمم المتحدة «لديها مخاوف جدية بشأن إمكانات رواندا» في هذا الصدد.

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