ستولتنبرغ: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن على الدول الغربية إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وأضاف ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو قبل قمة رئيسية: «نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

- روسيا تعلن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مصنع في سيفيرودونيتسك

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي، أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء، لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنه في خطوة «مدفوعة بالمبادئ الإنسانية، فإن القوات الروسية المسلّحة وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية، مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين»، مضيفة أنه سيحرى نقل المدنيين إلى منطقة لوغانسك الانفصالية.