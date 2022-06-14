ماكرون يصل إلى رومانيا لتفقد القوات المنتشرة على أبواب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، إلى رومانيا لتفقد 500 جندي فرنسي ينتشرون في هذا البلد منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل زيارة دعم إلى مولدافيا، الأربعاء، وأخرى محتملة إلى كييف، وأوضح الرئيس قبل مغادرته فرنسا أن الهدف من زيارته هو «دعم جنودنا الذين تم حشدهم في إطار حلف شمال الأطلسي لحماية حدودنا شرق الاتحاد الأوروبي، وتجنب اتساع رقعة الحرب».

وتعد الجولة الأولى لماكرون إلى جنوب شرق أوروبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير، الذي «ينشر الفوضى الجيوسياسية والاقتصادية» على حد قوله، وزيارته إلى أوكرانيا المنتظرة جدًا قد تتم في وقت لاحق من هذا الأسبوع برفقة المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، بحسب وسائل إعلام في برلين وروما. وهي معلومات لم تؤكدها الرئاسة الفرنسية، موضحة أن «لا شيء مقررًا» في هذه المرحلة.

ماكرون برفقة وزيري الخارجية والدفاع

وصل ماكرون برفقة وزيري الخارجية كاترين كولونا، والدفاع سيباستيان لوكورنو، في الثامنة مساءً إلى قاعدة ميخائيل كوغالشينيرو بالقرب من كونستانتا، الميناء الروماني الكبير المطل على البحر الأسود، التي أصبحت استراتيجية أكثر منذ بدء الحرب، مثل دول البلطيق أو بولندا «رومانيا في الخطوط الأولى» أيضًا كما قال الإليزيه.

بعد أن استقبله رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، وعدد من كبار المسؤولين الرومانيين سيلتقي الرئيس الفرنسي قوات مهمة «النسر» التي أطلقت في إطار تعزيزات قوات حلف شمال الأطلسي لـ«موقفه الرادع والدفاعي على الجناح الشرقي لأوروبا».

فرنسا تنشر 500 عسكري

فرنسا، العضو في هذه العملية تنشر 500 عسكري، بينهم 350 من القوات البرية من مختلف الوحدات يشكلون «كتيبة رأس الحربة» مع 300 جندي بلجيكي سيحل محلهم هولنديون في الأشهر المقبلة، وسيصل صباح الأربعاء إلى القاعدة الرئيس الروماني كلاوس يوهانس، وسيوجه ماكرون «رسالة واضحة جدًا عن التزامنا تجاه الحلفاء ضمن حلف الأطلسي والشركاء الأوروبيين»، بحسب الرئاسة الفرنسية التي تشدد على «الاستثمار الكبير جدًا» الذي يمثله هذا الالتزام. لا سيمًا أن فرنسا نشرت أخيرًا هناك نظام دفاع أرض-جو من الجيل الجديد.

ومنذ نهاية فبراير «نجحنا في أن نصبح قوة عملانية بسرعة كبيرة»، كما أعلن قائد الكتيبة الكولونيل فينسان مينغي، مشيدًا بالتعاون الممتاز مع الجنود البلجيكيين، وكذلك مع نحو الفي جندي أميركي موجودين في القاعدة، سيتواصل تعزيز هذه المهمة مع إجمالي ألف عسكري وتعزيزات بدبابات لوكليرك بحلول نهاية السنة.

وظهر الأربعاء، سيلتقي ماكرون في كيتشييناو رئيسة مولدافيا مايا ساندو التي طور معها «علاقة ثقة» بعدما استقبلها ثلاث مرات في باريس منذ فبراير 2021، وهو أول رئيس فرنسي يزور هذا البلد منذ جاك شيراك العام 1998، وسيعبر ماكرون مع كاترين كولونا عن «الدعم بأوضح طريقة ممكنة» لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تأثرت بشكل خاص بالغزو الروسي لأوكرانيا التي لها حدود مشتركة معها.

ولهذه الغاية، تساعد فرنسا ماديًا وماليًا مولدافيا التي تظهر «تضامنًا استثنائيًا» في استقبال لاجئين أوكرانيين، حيث توجه إليها أكثر من 480 ألف شخص ولا يزال هناك 80 ألفًا فيها، مولدافيا التي تعد 2.6 مليون نسمة وهي إحدى أفقر دول أوروبا قدمت في 3 مارس طلبًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على غرار أوكرانيا وجورجيا. وهو ما ستبت فيه المفوضية الأوروبية بحلول نهاية الأسبوع قبل أن يبحث خلال القمة الأوروبية في 23 و24 يونيو في بروكسل.

وخلال زيارتها لباريس في مايو، رحبت الرئيسة ساندو علنًا بـ«المبادرة» التي أطلقها ماكرون لإنشاء مجموعة سياسية أوروبية تتيح بحسب قولها لبلادها «تسريع» انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.