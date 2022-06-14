«فرانس برس»: تركيا تؤكد أنها «آمنة» بعد التحذيرات الاسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، أن تركيا «بلد آمن»، في رد غير مباشر على السلطات الإسرائيلية التي دعت رعاياها إلى مغادرة البلاد خشية من هجمات إيرانية تستهدف إسرائيليين.

وقالت الوزارة في بيان: «أصدرت بعض الدول تحذيرات لمواطنيها في تركيا، ونحن نؤكد أن تركيا بلد آمن وتواصل محاربة الإرهاب داخل حدودها وخارجها» من دون أن تذكر دولة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت أنقرة أن الدعوات إلى مغادرة تركيا مرتبطة بـ«تطورات على الساحة الدولية»، مشيرة إلى أن «الجهات المعنية تتخذ كل التدابير الأمنية اللازمة في إطار آليات التعاون لمكافحة الإرهاب».

وأعلنت طهران، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ناقش «ضرورة مواصلة المشاورات القائمة بين البلدين» خلال اتصال هاتفي الثلاثاء مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وحض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، الإثنين، المواطنين الإسرائيليين الموجودين في تركيا على المغادرة «في أقرب وقت ممكن» خشية من هجمات إيرانية محتملة تستهدف إسرائيليين.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر، لم تسمها، أن عملاء إيرانيين خططوا لخطف إسرائيليين في تركيا قبل شهر. وأحبط المخطط بعدما «نبهت إسرائيل أنقرة بشأن التهديد».

وقال لبيد في البيان: «أود أن أشكر الحكومة التركية على جهودها لحماية أرواح المواطنين الإسرائيليين»، من دون أن يقدم تفاصي.

وانخرطت إيران وإسرائيل في حرب ظل منذ سنوات، لكن التوترات تصاعدت بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي ألقت طهران باللوم فيها على إسرائيل، ولطالما شكلت تركيا وجهة سياحية يقبل عليها الإسرائيليون لتمضية عطلاتهم حتى خلال الانقسام الدبلوماسي بين البلدين الذي امتد لأكثر من عقد.