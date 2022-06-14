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توقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» في ألمانيا وسويسرا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 06:42 مساء
توقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «داعش» في ألمانيا وسويسرا
عناصر إرهابية تابعة لتنظيم داعش -ولاية خرسان. (الإنترنت)
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أوقفت السلطات في ألمانيا وسويسرا في عملية مشتركة أربعة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم «داعش»، على ما أوردت الثلاثاء النيابة في البلدين؛ حيث جرى اعتقال ثلاثة أشخاص مساء الإثنين في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن، وفق ما ذكرت النيابة السويسرية في بيان، مشيرة إلى أنها نفذت سبع عمليات دهم.

ولفتت وكالة «فرانس برس» إلى أن الأشخاص الذين جرى توقيفهم يُشتبه بأنهم «شاركوا أو دعموا تنظيم «داعش» الإرهابي المحظور»، بحسب السلطات السويسرية، وبالتزامن، أوقف رجل في رومربيرج، في غرب ألمانيا، وفقًا لمكتب المدعي الفدرالي الألماني.

وأوضح المكتب في بيان أن الموقوف «يُشتبه بأنه حضر للقيام بعمل عنيف وخطير يهدد أمن الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج»، ويشتبه كذلك في أنه ذهب لفترة وجيزة إلى سورية في سبتمبر 2020 قبل أن ينضم من ألمانيا إلى تنظيم «داعش» في موعد أقصاه إبريل 2021، والقيام بأنشطة دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم.

وأوضحت النيابة «تتمثل مهمته بشكل أساسي في ترجمة النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية للتنظيم من العربية إلى الألمانية وتوزيعها على قنوات مختلفة لتطبيق تلغرام في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية»، وأضافت «يعتبر تنظيم داعش هذه الأنشطة بمثابة مشاركة مباشرة في الجهاد القائم على العنف».

كما أن المشتبه به «خضع على الأرجح لمقابلة عبر الهاتف مع مسؤولي تنظيم داعش في أواخر خريف 2021 من أجل التحقق من مصداقيته قبل أن يلتحق بمناطق ينشط فيها تنظيم داعش».

وأضاف مكتب الادعاء أن «هذه المحاولة فشلت من جديد في يناير 2022»، مشيرًا إلى أن « الموقوف عليم ن. سيُعرض الثلاثاء على قاضي التحقيق في المحكمة الفدرالية، الذي سيبلغه بأمر التوقيف ويقرر حبسه احترازيًا».

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