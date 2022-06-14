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ألمانيا تسجل 230 إصابة بجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 05:59 مساء
ألمانيا تسجل 230 إصابة بجدري القرود
جدري القرود (الإنترنت)
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أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 230 إصابة مؤكدة بجدري القرود في البلاد حتى الآن.

وكان عدد الإصابات حتى أمس الإثنين نحو 190 إصابة، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

وقالت ناطقة باسم المعهد ردًا على استفسار، إنه لم تسجل أي إصابات بين نساء أو أطفال حتى الآن.

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وبحسب «روبرت كوخ»، ظهرت الإصابات في 11 ولاية من إجمالي 16 ولاية في ألمانيا، وكان أكثرها في ولاية برلين، حيث بلغ عدد الحالات المسجلة هناك حتى أمس 142 حالة.

وجاء في بيان للمعهد: «وفقًا للمعرفة الحالية، فإن المعهد يقيّم الخطر على الصحة العامة للسكان في ألمانيا على أنه منخفض».

جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة
ويعتبر جدري القرود من الأمراض الأقل خطورة مقارنة بالجدري الذي جرى القضاء عليه منذ العام 1980، وينتقل الفيروس من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي الوثيق.

وقال المعهد في بيان سابق: «الخطر لا يقتصر على الأشخاص النشطين جنسيًا أو الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.. أي شخص على اتصال جسدي وثيق مع شخص ناقل للعدوى معرض للخطر».

وعادة ما تختفي الأعراض، التي تشمل الطفح الجلدي، من تلقاء نفسها في غضون أسابيع قليلة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية وفي حالات نادرة جدًا إلى الوفاة لدى بعض الأشخاص.

توفير اللقاح المضاد للمرض
وأعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ أخيرًا، أنه من المنتظر أن يتوفر اللقاح المضاد للمرض اعتبارًا من 15 يونيو الجاري، فيما أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا الأسبوع الماضي بلقاح الجدري «إيمفانكس» لمجموعات معينة، تشمل البالغين الذين خالطوا أشخاصًا مصابين، والرجال الذين «على علاقات جنسية مع شركاء متعددين من نفس الجنس».

ونظرًا لمحدودية توفر اللقاح حتى الآن، من المفترض تقديم اللقاح بشكل تفضيلي للأشخاص المعرضين للإصابة بالفيروس.

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