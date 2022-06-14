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«الصحة العالمية» تشكل لجنة طوارئ لجدري القرود

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 04:49 مساء
«الصحة العالمية» تشكل لجنة طوارئ لجدري القرود
مقر منظمة الصحة العالمية الرئيسي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة طوارئ لمرض جدري القرود، وذلك بسبب ظهور المرض في العديد من الدول.

وسيحدد مجلس الخبراء، على غرار ما حدث في وباء كورونا، ما إذا كان مرض جدري القرود يمثل «حالة طوارئ طبية ذات بُعْد دولي»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

- «الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

وفي 22 مايو الماضي، دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات للحيلولة دون مزيد الانتشار لمرض «جدري القرود».

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، أن «تحديد الحالات المؤكدة والمشتبه بها لجدري القرود، دون أي تاريخ سفر، لمنطقة موبوءة في عديد الدول يعد أمرًا غير معتاد، وبالتالي، هناك حاجة ملحة لزيادة الوعي بشأن جدري القرود وإجراء اكتشاف شامل للحالات والعزل (يتم تقديمه مع رعاية داعمة)، ورصد المخالطين، ورعاية داعمة للحد من انتقال المرض في المستقبل»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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