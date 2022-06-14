بايدن يتوجه مباشرة من إسرائيل إلى السعودية للمشاركة في قمة إقليمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول أميركي كبير، أن الرئيس جو بايدن سيتوجه برحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية، ما سيشكل سابقة لرئيس أميركي، خلال زيارة إلى المنطقة يقوم بها في منتصف يوليو المقبل.

وقال المسؤول إن «الرئيس سيقوم برحلة مباشرة من إسرائيل إلى جدة بالسعودية» خلال زيارته للمنطقة من 13 إلى 16 يوليو المقبل، وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس أميركي برحلة مباشرة من إسرائيل إلى دولة عربية لا تعترف بكيان الاحتلال، بحسب وكالة «فرانس برس».

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فيما سيشارك بايدن، في قمة افتراضية مع قادة مجموعة I2-U2، التي تضم الهند وإسرائيل والإمارات والولايات المتحدة خلال زيارته إلى الشرق الأوسط.

وأوضح المسؤول الأميركي، الثلاثاء، إن القمة ستشهد «محادثات تتناول أزمة الأمن الغذائي وغيرها من مجالات التعاون عبر نصف الكرة الأرضية حيث تشكل الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل مركزين مهمين للابتكار».