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روسيا تعلن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مصنع في سيفيرودونيتسك

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 02:23 مساء
روسيا تعلن فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين من مصنع في سيفيرودونيتسك
عسكريون أوكرانيون يساعدون مدنيين على إخلاء مدينة إيربين شمال غرب كييف. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الروسي، أنه سيفتح ممرا إنسانيا الأربعاء، لإجلاء المدنيين من مصنع آزوت في مدينة سيفيرودونيتسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنه في خطوة «مدفوعة بالمبادئ الإنسانية، فإن القوات الروسية المسلّحة وتشكيلات جمهورية لوغانسك الشعبية، مستعدة لتنظيم عملية إنسانية لإجلاء المدنيين»، مضيفة أنه سيحرى نقل المدنيين إلى منطقة لوغانسك الانفصالية.

والإثنين، أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفيرودونيتسك، المدينة الاستراتيجية في شرق أوكرانيا والتي تدور فيها معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها.

- القوات الأوكرانية تقر بطردها من وسط سيفيرودونيتسك

وتفتح السيطرة على سيفيرودونيتسك لموسكو الطريق نحو مدينة كبرى أخرى في دونباس هي كراماتورسك، ما سيشكل محطة تقرب روسيا من تحقيق هدفها وهو السيطرة الكاملة على هذه المنطقة الغنية بالمناجم التي يشكل الناطقون بالروسية غالبية سكانها ويسيطر انفصاليون موالون لروسيا على أجزاء منها منذ 2014. 

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