المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قانون «العملاء الأجانب» الروسي ينتهك الاتفاقية الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن القانون حول «العملاء الأجانب» الذي أقرته روسيا عام 2012، ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم صدر إثر شكوى قدمتها 73 منظمة غير حكومية روسية من بينها «ميموريال».

ورأت المحكمة الأوروبية، أن القانون يفرض على المنظمات غير الحكومية «مطالب استثنائية على صعيد التدقيق الحسابي والتصريح والإشهار، ويعرضها لغرامات فادحة»، مشيرة إلى أنه قاد إلى حل أو تصفية العديد من المنظمات غير الحكومية ولم يكن «ضروريا في مجتمع ديموقراطي»، بحسب وكالة «فرانس برس».