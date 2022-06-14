كوريا الجنوبية تعتزم تسريع استقدام العمال المهاجرين لمواجهة نقص العمالة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الكورية الجنوبية ستعمل على تسريع استقدام العمال المهاجرين إلى البلاد، للمساعدة في مواجهة مشكلة نقص العمالة في قطاعي الزراعة والمصايد وقطاعات أخرى في أعقاب جائحة كورونا.

يشار إلى أن المزارع والمصايد والشركات الصغيرة، التي تعتمد غالبا على العمال المهاجرين، تعاني من نقص العمالة في أعقاب جائحة كورونا، حيث أدى تشديد القيود على الحدود للحد من تدفق العمال المهاجرين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن وزارة العمل والتوظيف، القول إنها ستحضر 26 ألف عامل مهاجر، حصلوا على تصاريح عمل كورية، ولكن لم يتمكنوا من دخول البلاد، وذلك في الفترة ما بين يونيو الجاري وأغسطس المقبل.

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وتسعى الوزارة لاستقدام 28 ألف عامل مهاجر أخرين في الفترة ما بين سبتمبر حتى ديسمبر المقبلين.

وكان العدد السنوي للعمال المهاجرين الذين يصلون كوريا الجنوبية، بلغ العام 2019 نحو 51 ألفا و336، وانخفض إلى 6688 شخصا خلال العام 2020 ، وبلغ 10 آلاف و510 خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.