Atwasat

كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 14 يونيو 2022, 09:22 صباحا
كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018
مسرح عملية الدهس في وسط تورونتو. 23 أبريل 2018. (أ ف ب)
alwasat radio

حكم القضاء الكندي، الإثنين، على شاب دهس عمدا حشدا من الناس في وسط مدينة تورونتو العام 2018، بالسجن المؤبد من دون إمكانية حصوله على إفراج مشروط قبل 25 عاما خلف القضبان، وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط 11 قتيلا و15 جريحا.

وفي مارس 2021، خلص قاض إلى أن آليك ميناسيان، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما، حين نفذ الهجوم، مذنب بالتهم الموجهة إليه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 23 إبريل 2018، كان ميناسيان يقود شاحنة صغيرة بيضاء اللون، مستأجرة حين راح يطارد المارة على الطرقات والأرصفة في وسط المدينة لدهسهم، في مسار دموي استمر على مسافة كيلومترين تقريبا.

وأسفر الهجوم عن سقوط 10 قتلى و16 جريحا، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 11 في نهاية أكتوبر 2011، بوفاة جريحة أمضت ثلاثة أشهر في المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

الهجوم الأكثر دموية في تورونتو
وحتى اليوم لا يزال هذا الهجوم الأكثر دموية في تورونتو، المدينة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

- كندا: حزن واستياء جراء مقتل 4 أفراد من عائلة مسلمة دهسا

ويأتي هذا الحُكم بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلغاء المحكمة الكندية العليا مبدأ مراكمة فترات العقوبة، لمن يرتكب جرائم قتل متعددة، وهو بند في القانون الجنائي كان يجيز منذ 2011، للمحاكم بفرض عقوبات سجنية طويلة للغاية على المجرمين الذين يدانون بقتل العديد من الأشخاص.

لكن المحكمة العليا اعتبرت أن أي عقوبة سجنية «تتجاوز مدتها بكثير العمر المأمول لأي إنسان، هي حكم مهين بسبب عبثيته ويتعارض بالتالي مع كرامة الإنسان».

وقال إيلوود ديلاني، الذي فقد جدته في الهجوم، في معرض تعليقه على الحكم إثر خروجه من قاعة المحكمة «أنا حقا غير راضٍ».

وأضاف للصحفيين أن آليك ميناسيان «كان جالسا هناك، من دون أن يُظهر أي تأثر وبالكاد نظر إلى الناس»، مؤكدا أنه يشعر «بغضب شديد تجاه هذا الرجل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب

دوري الأمم الأوروبية.. فرنسا تخسر أمام كرواتيا وتفقد اللقب
مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»

مارسيلو يبكي في وداع عاطفي لـ«ريال مدريد»
العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد

العراق.. عاصفة ترابية جديدة وتعليق موقت للرحلات في مطار بغداد
«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما

«معهد ستوكهولم»: عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع لأول مرة منذ 35 عاما
دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا

دي مايو يتحدث عن «أسابيع حاسمة» في مشكلة حظر تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)

هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو ...
تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي

تثبيت التبديلات الخمسة في كرة القدم بشكل نهائي
«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا 18 شهرا

«الأناضول»: الرئاسة التركية تحيل إلى البرلمان مذكرة تمديد وجود القوات في ليبيا ...
حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»

حيدر السايح يوضح حقيقة انتشار «فيروس المدارس»
عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار

عملة «بيتكوين» تسجل أدنى مستوياتها في 18 شهرا عند 25 ألف دولار
الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)

الطفل مصطفى البركولي يعود لأهله بعد أكثر من عام على خطفه (فيديو)
شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين

شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا ثاني أرخص دولة في العالم يباع بها البنزين
كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا

كاركاتير حليم - صراع النفط في ليبيا
«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى الانتخابات

«حراك الفرصة الأخيرة»: لقاء القاهرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ ليبيا والذهاب إلى ...
شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية

شاهد: غرق سفينة محملة بمواش في ميناء سواكن السوداني في طريقها إلى السعودية
سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟

سلسلة مطاعم «ماكدونالدز» السابقة في روسيا تعود بنسخة محلية.. ما هو الاسم الجديد؟
ظروف عودة الصورة

ظروف عودة الصورة
الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان

الصين «ستقاتل حتى النهاية» لمنع استقلال تايوان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيردون «سريعا» على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية
بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيردون «سريعا» على أي اختبار نووي تجريه ...
زيلينسكي: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك «مروعة»
زيلينسكي: الكلفة البشرية لمعارك سيفيردونيتسك «مروعة»
الإمارات تشدد الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع إصابات كورونا بنسبة 100%
الإمارات تشدد الإجراءات الاحترازية بعد ارتفاع إصابات كورونا بنسبة...
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» ...
كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018
كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في أوكرانيا؟
كيف ردت الخارجية الأميركية على نصيحة كيسنجر لوقف الحرب في ......
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس ......
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية
مقتل وإصابة 14 شخصا خلال إطلاق نار في فيلادلفيا الأميركية...
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب
وزير الدفاع التشادي: نحو مئة قتيل في اشتباكات بين عمال مناجم......
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية بشرط رفع الغرب عقوباته
بوتين: روسيا جاهزة للمساعدة في تخطي أزمة الغذاء العالمية ......
المزيد
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قانون «العملاء الأجانب» الروسي ينتهك الاتفاقية الأوروبية
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: قانون «العملاء الأجانب» ......
كوريا الجنوبية تعتزم تسريع استقدام العمال المهاجرين لمواجهة نقص العمالة
كوريا الجنوبية تعتزم تسريع استقدام العمال المهاجرين لمواجهة ......
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح النووي
«حملة دولية»: العالم ينفق بشكل متزايد على تطوير السلاح ......
كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018
كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018...
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»
ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط