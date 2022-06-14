كندا.. المؤبد لشاب دهس بشاحنته حشدا من الناس في 2018

القاهرة - بوابة الوسط

حكم القضاء الكندي، الإثنين، على شاب دهس عمدا حشدا من الناس في وسط مدينة تورونتو العام 2018، بالسجن المؤبد من دون إمكانية حصوله على إفراج مشروط قبل 25 عاما خلف القضبان، وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط 11 قتيلا و15 جريحا.

وفي مارس 2021، خلص قاض إلى أن آليك ميناسيان، الذي كان يبلغ من العمر 25 عاما، حين نفذ الهجوم، مذنب بالتهم الموجهة إليه، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 23 إبريل 2018، كان ميناسيان يقود شاحنة صغيرة بيضاء اللون، مستأجرة حين راح يطارد المارة على الطرقات والأرصفة في وسط المدينة لدهسهم، في مسار دموي استمر على مسافة كيلومترين تقريبا.

وأسفر الهجوم عن سقوط 10 قتلى و16 جريحا، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 11 في نهاية أكتوبر 2011، بوفاة جريحة أمضت ثلاثة أشهر في المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

الهجوم الأكثر دموية في تورونتو

وحتى اليوم لا يزال هذا الهجوم الأكثر دموية في تورونتو، المدينة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

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ويأتي هذا الحُكم بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إلغاء المحكمة الكندية العليا مبدأ مراكمة فترات العقوبة، لمن يرتكب جرائم قتل متعددة، وهو بند في القانون الجنائي كان يجيز منذ 2011، للمحاكم بفرض عقوبات سجنية طويلة للغاية على المجرمين الذين يدانون بقتل العديد من الأشخاص.

لكن المحكمة العليا اعتبرت أن أي عقوبة سجنية «تتجاوز مدتها بكثير العمر المأمول لأي إنسان، هي حكم مهين بسبب عبثيته ويتعارض بالتالي مع كرامة الإنسان».

وقال إيلوود ديلاني، الذي فقد جدته في الهجوم، في معرض تعليقه على الحكم إثر خروجه من قاعة المحكمة «أنا حقا غير راضٍ».

وأضاف للصحفيين أن آليك ميناسيان «كان جالسا هناك، من دون أن يُظهر أي تأثر وبالكاد نظر إلى الناس»، مؤكدا أنه يشعر «بغضب شديد تجاه هذا الرجل».